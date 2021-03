Negentien slachtoffers aanslagen in Brussel en Zaventem slepen staat voor de rechter

Een groep van negentien slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem stelt de overheid in gebreke, zegt hun advocaat Nic Reynaert, zelf ook slachtoffer.

Maandag start voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel de zaak van Reynaert zelf, in april en mei volgen die van de andere negentien slachtoffers. “We verwijten de overheid een gebrek aan informatie, een gebrek aan hulp en gebrekkige wetgeving”, zegt Reynaert aan Belga en zondagmiddag aan VTM Nieuws.

“Ik zal winnen. Geen twijfel”, zegt Reynaert ferm een dag voor de inleidende zitting van zijn eigen zaak. De advocaat overleefde de explosie in de Brusselse metro: de bom ontplofte in de wagon voor hem. “Ik heb er op elk gebied nog last van”, zegt hij. “Fysiek nog, en psychisch ook: ik zie de beelden minstens vier of vijf dagen per week voor me. Ze zijn op mijn netvlies gebrand.”

Behalve slachtoffer is Reynaert ook de advocaat van negentien andere slachtoffers, waarvan de zaken starten op 19 april, voor tien slachtoffers voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, en op 11 mei, voor negen van hen voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. Ze komen uit verschillende Europese landen.

Een van hen, de Hongaarse Elizabeth Krahulecz, raakte zwaargewond bij de bomaanslag in Brussels Airport. “Plots voelde ik hitte over heel mijn lichaam en ik sloeg tegen de grond”, aldus Krahulecz in VTM Nieuws. “Een stuk van de bom had me geraakt. Mijn bekken was verbrijzeld.”

Reynaert staat ook tientallen andere slachtoffers bij, die nog twijfelen of ze de staat zullen dagvaarden. “Dit gaat niet over mij, het gaat over alle slachtoffers”, benadrukt de advocaat. “Als er morgen een aanslag gebeurt, zitten mensen weer in hetzelfde schuitje. Daarom doen we het ook, om dat in de toekomst te vermijden.”