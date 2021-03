PSV verliest en ziet AZ naast zich komen in de stand

In de Nederlandse eredivisie heeft AZ Alkmaar op de 27e speeldag met 2-0 gewonnen van PSV Eindhoven. Hierdoor komt AZ naast PSV op de tweede plaats in de rangschikking. PSV heeft wel een beter doelsaldo.

AZ Alkmaar kwam in de eerste minuten op voorsprong via Karlsson (4.). Koopmeiners (68.) zette met zijn 15e doelpunt van het seizoen de 2-0 eindstand op het bord. Bij PSV viel Yorbe Vertessen in bij de rust.

Iedereen op het verkeerde been gezet! ???? pic.twitter.com/fM3mqu3Nu6 — Play Sports (@playsports) March 21, 2021

Beide teams hebben acht punten achterstand op Ajax Amsterdam, dat zondagavond ook nog punten kan pakken tegen ADO Den Haag.