Dit legt het onderwijs op tafel: “Scholen open tot aan de paasvakantie, speeltijd gespreid en niet eten in de refter”

De scholen openhouden, maar met omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs voorgesteld aan het Overlegcomité. Ze willen refters sluiten, speeltijden van verschillende klasgroepen zo veel mogelijk van elkaar scheiden en geen externen meer toelaten in scholen. En ze dringen er bij de federale overheid op aan om leerkrachten versneld te vaccineren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijft hameren op de prioritaire vaccinatie van leerkrachten, nadat de 65-plussers en de mensen met aandoeningen zijn ingeënt. Als het federaal niveau dat niet wil organiseren, zullen de CLB’s het zelf doen, zei hij zondagavond fors op een persconferentie.

Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs vrijdagavond terug naar de tekentafel. De maatregelen die amper twee dagen eerder werden genomen - een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en uitstel van het voltijds contactonderwijs in de tweede graad secundair tot na de paasvakantie - werden onvoldoende bevonden.

“We vragen naast een vaccinatie ook dat de federale regelgeving wordt versoepeld zodat ook leerkrachten sneltesten kunnen afnemen bij zichzelf en dus niet langer aangewezen zijn op medisch geschoold personeel. Met zulke regelmatige zelftesten kan het onderwijs zich veel beter wapenen tegen het virus”, zegt Weyts.

“Geen school in Poperinge sluiten als er een uitbraak is in Namen”

“We gaan in de komende weken ogenblikkelijk optreden waar nodig, maar zeker daar waar een verhoogd risico bestaat.” Concreet gaat het dan om de gemeenten waar de Risk Assessment Group (RAG) een stijgende trend van het aantal besmettingen observeert en waar de crisiscel het advies gekregen heeft om die toename te onderzoeken.

“In deze gemeenten moeten scholen extra voorzichtig omspringen met besmettingen: zodra er 1 besmetting wordt vastgesteld in een klas, schakelt minstens deze klas meteen en volledig over op afstandsonderwijs”, zegt minister Weyts.

De onderwijsministers vragen aan de RAG om zo snel mogelijk een update te maken van de bestaande lijst en om deze lijst ook frequent te actualiseren, “zodat we tot de paasvakantie kort op de bal kunnen spelen in de gemeenten waar een groter gevaar dreigt.”

“Deze fijnmazige aanpak is beter dan een collectieve aanpak die alle scholen treft. Het heeft immers geen zin om een school te sluiten in Poperinge als er een uitbraak is in Namen”, klinkt het.

Concreet stellen de ministers van Onderwijs deze maatregelen voor

*De schoolrefters moeten sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen moeten lunch eten in hun eigen klas of in open lucht.

*Alle leerlingen worden opgeroepen om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen. “We vragen om collectief vervoer te vermijden.”

*Speeltijden moeten gescheiden gebeuren. Per klas bijvoorbeeld.

*Er gebeurt zo veel als mogelijk in de buitenlucht.

*Volwassenen hebben zo min mogelijk contact met elkaar. Dat betekent digitaal vergaderen, geen schoolbezoeken door externen, geen fysieke inschrijvingen...

De maatregelen zouden gelden tot aan de paasvakantie, benadrukt minister Weyts.

Coronacommissariaat

Premier Alexander De Croo bedankte zondagavond de ministers van Onderwijs voor hun inspanningen om bijkomende maatregelen voor te stellen die de besmettingen en clusters in het onderwijs een halt toe moeten roepen. Het coronacommissariaat zal de maatregelen nu analyseren en terugkoppelen aan het Overlegcomité, zo laat hij weten.