De pechvogel van Ajax: recordaankoop Sébastien Haller heeft nu ook corona

Het zit Sébastien Haller nog niet mee bij Ajax. De spits leek zondagavond tegen ADO Den Haag alle frustratie van het missen van de Europa League van zich af te kunnen spelen, maar zit thuis. Haller testte positief op COVID-19.

Ajax nam Haller in de wintermercato voor maar liefst 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De Amsterdammer vergaten echter de Franse spits op de Europese lijst van de UEFA te zetten, waardoor hij niet mocht aantreden in de Europa League.

Als het vinkje wel achter zijn naam was gezet en de Fransman wél in de Europa League had mogen uitkomen, dan was hij er donderdag tegen Young Boys echter ook niet bij geweest. Net als Jurriën (en Quinten) Timber bleek hij deze week besmet met corona. Het viel de buitenwereld nog niet op, omdat Haller in Bern sowieso niet bij de selectie zou zitten.

Dat hij tegen ADO Den Haag niet kan spelen, past wel in het pechseizoen van Haller, die een bliksemstart kende, maar sinds de administratieve blunder van Ajax van slag is. De laatste Eredivisie-wedstrijden vecht de recordaankoop vooral tegen zichzelf. Desondanks is er volgens Erik ten Hag geen reden tot paniek. Haller kan alleen nog maar beter en heeft na elf duels in de Eredivisie een keurig gemiddelde: zes goals, vijf assists.

Een geluk bij een ongeluk voor Haller en Ajax: de interlandbreak van anderhalve week. De eerstvolgende wedstrijd voor de Fransman zou dan op 4 april zijn, uit bij sc Heerenveen.