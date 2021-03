Olivier Deschacht hekelt rode kaart: “Ik vind het niet terecht, soms komen er benen onder schoenen terecht”

Het gespreksonderwerp van de match tussen Anderlecht en Zulte Waregem was uiteraard de rode kaart van Damien Marcq. De aanvoerder van de bezoekers kreeg rood nadat hij op de enkel van Ashimeru ging staan, op een moment dat Zulte Waregem nog op voorsprong stond. Het bleek het kantelpunt van de match, en dat zag ook Olivier Deschacht. “Daarna was het voorbij voor ons”, stelde de verdediger van Essevee.

Olivier Deschacht (Zulte Waregem): “Het is een heel strenge beslissing”

Olivier Deschacht stond voor het tv-interview nog naar beelden van de rode kaart van Damien Marcq te kijken. “Nee, ik vind het niet terecht”, stelde de ex-speler van Anderlecht. “Soms komen er benen onder schoenen terecht. Damien is zo niet, die gaat niet in de draaiactie op die kuit gaan staan, no way. Voor mij is dat gewoon een been die onder die zool komt. Het is een heel strenge beslissing, vind ik. Maar wel beslissend voor de wedstrijd, want daarna was het voorbij voor ons.”

Damien Marcq pakte rood voor deze fout.

“We konden inderdaad niks meer bewerkstelligen na die rode kaart”, geeft de ervaren verdediger toe. “Anderlecht is technisch beter, dat wisten we. We hadden een plan met z’n elven en hebben daar drie dagen op getraind, we hebben de ene dia na de andere gezien. Dat werkte perfect, maar dan hou je geen rekening met zo’n fase. We hebben ook geen training gedaan met tien man. Misschien moeten we dat eens doen, maar ik denk dat weinig ploegen dat doen.”

“Het is jammer, want we zetten hen fantastisch vast, komen 1-0 voor en komen dan in een blok terecht zonder dat we kansen weggeven”, gaat Deschacht verder. “En dan, tja… het is een betwistbare fase. Als je de beelden ziet, is het rood. Maar iedereen die op het plein heeft gestaan, weet dat hij niet op die kuit gaat staan en dat de zool onder die kuit terechtkomt. Iedereen zal waarschijnlijk kritiek hebben op die opmerking, maar dat is mijn mening en het kan me eigenlijk niet schelen wat andere mensen ervan zeggen.”

“Ik ben niet gefrustreerd. We speelden om in 1A te blijven en dit is een verrassend positief seizoen geworden voor ons”, zegt Deschacht. “Vorige week stonden we in de krant als kandidaten voor Play-off 1. Dan is vandaag wel jammer. We zetten zeker onze voet naast Anderlecht in het begin, we hadden een fantastisch plan. Maar dan zijn er fases die in ons nadeel beoordeeld worden. Of dat terecht was of niet, daar zullen veel meningen over zijn.”

Foto: BELGA

Francky Dury (coach Zulte Waregem): “We moeten het ondergaan”

“Die rode kaart is honderd procent het kantelpunt geweest”, vertelde ook Francky Dury. “We hebben hier de hele week naartoe geleefd en de laatste drie dagen is de wedstrijd tot in detail voorbereid, onder meer dat doelpunt dat we scoren. Het is sneu dat we door een rode kaart uit onze organisatie moeten komen, want tot dan was er geen vuiltje aan de lucht. We hadden de controle. Maar wij zijn niet de ploeg met het meeste balbezit. En als we dan met tien man komen te staan, kom je in de problemen. Vooral omdat we iets te laag verdedigden, en dat kwam omdat we de bal niet meer konden houden. Eigenlijk is dat allemaal niet zo moeilijk. In de tweede helft zijn we er een paar keer goed uitgekomen omdat we met meer bewegende spitsen speelden en we doorhadden dat we die bal over de middellijn moesten proberen krijgen.”

“Anderlecht wint verdiend, daar gaan we niet over discussiëren, maar het is jammer dat die rode kaart beslissend is. Is het een rode kaart? Ik heb de beelden gezien, en ik denk dat het been misschien meer onder de voet komt dan dat de voet op het been komt”, stelt Dury. “Dat is vervelend. De scheidsrechter stond er dichtbij, de VAR komt tussen. Ik vond persoonlijk dat de VAR op dat moment nooit moet tussenkomen. Van één ding ben ik wel zeker: als wij met elf blijven staan, wordt het nooit 4-1. Ik wil er geen polemiek van maken, het is nu zo. Ik kan de beslissing niet begrijpen. Maar we mogen niks meer zeggen, we moeten het ondergaan.”

“Dit zijn de momenten waar ik van zeg dat ze beslissend zullen zijn voor wie Play-off 1 haalt en wie niet”, zei Dury nog. “We verdienden niet te winnen, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar Anderlecht is maar de betere geweest vanaf het moment dat wij met tien kwamen te staan. Daarvoor zat er een goede spirit in ons team en waren we heel gemotiveerd om hier een goed resultaat neer te zetten.”

Foto: BELGA

Vincent Kompany (coach Anderlecht): “Positieve prestatie, maar niet meer dan drie punten”

“Dit is het Anderlecht dat we moeten zien, maar ik blijf daar heel rustig bij”, vertelde Anderlecht-coach Kompany na afloop. “De jongens hebben vandaag gedaan wat ze moesten doen. We hadden meer kunnen scoren, maar we hebben kansen gecreëerd en dat is de prioriteit. We hebben weinig kansen weggegeven en mooi voetbal gezien met jonge, vinnige gasten die allemaal aan de bal wilden komen. Veel loopacties ook, waardoor de ruimtes soms moeilijk te belopen waren voor Zulte Waregem. Dit is uiteindelijk een positieve prestatie, maar het is niet meer dan drie punten.”

“Waar het verschil zat? We hebben natuurlijk aanpassingen gemaakt vandaag”, legt Kompany uit. “En je kan van Zulte nooit zeggen dat ze met een laag blok hebben gespeeld, zelfs niet met tien man. We spelen veel te vaak tegen ploegen die goed georganiseerd zijn waarbij we te weinig kansen krijgen. We hebben al een tijdje zitten kijken hoe we dat met de spelers die we hebben net iets meer dreiging kunnen ontwikkelen. Vandaag was dat zeker het geval, maar het blijft één wedstrijd. Dit zijn jonge gasten die honger hebben, en het is plezant om daarmee samen te werken.”

“Ik kijk niet naar namen, ik probeer een kans te geven aan zij die iets kunnen bijbrengen. We hebben geen drie of vier spelers die erbovenuit steken, maar wel veel spelers met kwaliteit. Als we vertrouwen hebben, kunnen ze aan de bal wat veel ploegen niet kunnen. Tegelijkertijd hebben veel van die spelers nog veel groeimarge en kunnen ze niet terugvallen op ervaring. Na de 3-1 zakte het niveau wat, en dat hebben we dan weer opgekrikt met wat wissels”, sloot Kompany af.

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht): “Nu komen er drie finales aan”

Bij Anderlecht waren er na de ruime zege alleen lachende gezichten. “We waren goed begonnen. Die vroege tegengoal was dan wel even een domper, maar dat heeft ons niet echt gehinderd omdat we daarna wel goed in de match kwamen”, zei Albert Sambi Lokonga. “Waarom we dit Anderlecht niet elke match te zien krijgen? Dat is moeilijk uit te leggen. Nu komen er nog drie finales aan. In het hoofd moeten we rustig blijven en het wedstrijd per wedstrijd bekijken.”

Yari Verschaeren (Anderlecht): “Voelde goed om nog eens zo lang te spelen”

Yari Verschaeren was een hele tijd out door een enkelblessure, maar bij zijn terugkeer scoorde hij meteen. “Het is een tijd geleden dat ik nog eens zo lang heb gespeeld. Dat voelde goed, en die overwinning heeft ons allemaal deugd gedaan”, zei de 19-jarige middenvelder. “Iedereen had er zin in, we hadden veel energie. Er waren inderdaad veel kleinere profielen in de ploeg vandaag, maar dat doet er niet echt toe. We moeten het nu gewoon match per match bekijken. Er komen nog drie belangrijke wedstrijden en dat zijn niet de makkelijkste, dus we moeten er met volle concentratie heen. En dan zien we wel waar we belanden. “