Vlaming maakt unieke beelden van vulkaanuitbarsting in IJsland: “Ik kon de lava bijna aanraken, zo dicht geraakte ik”

Het noorderlicht had hij al verschillende keren gefotografeerd. Maar foto’s maken van een vulkaanuitbarsting stond toch nog altijd iets hoger op zijn verlanglijstje. Dit weekend ging voor Jeroen Van Nieuwenhove (33), een naar IJsland uitgeweken Vlaming, dan ook een droom in vervulling. “Ik kon de lava bijna aanraken, zo dicht geraakte ik om beelden te maken”, zegt hij.

“Het gevoel is moeilijk te beschrijven. Het is meer dan een droom die in vervulling ging om het van zo dichtbij mee te maken”, zegt Van Nieuwenhove die er al nachten niet kon van slapen. Want iedereen ...