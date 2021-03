6.500 jongeren vieren carnaval in Marseille en lappen alle coronamaatregelen aan hun laars

Verkleed als non, bakker, gorilla of hippie vierden duizenden jongeren zondag carnaval in Marseille. Er werd gedanst en gezongen en op tal van plaatsen werden ook vuurtjes gemaakt. De prefect is ontgoocheld. Terwijl sommigen regio’s in lockdown zijn, droegen de meesten hier zelfs geen mondmasker en werd de social distancing absoluut niet gerespecteerd.