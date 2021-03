AC Milan wint en blijft stadsgenoot Inter onder druk zetten

AC Milan heeft op de 28e speeldag van de Serie A met 2-3 gewonnen van Fiorentina.

Oudjes Zlatan Ibrahimovic (0-1) en Franck Ribéry (2-1) maakten voor rust allebei een doelpunt, Erick Pulgar maakte tussendoor met een knappe vrije trap de gelijkmaker voor de Florentijnen (1-1).

?? | Frank Ribery scoort zijn tweede van het seizoen na een aanval uit het boekje! ??#FiorentinaMilan pic.twitter.com/pMSw3JhwLm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

AC Milan bleek uiteindelijk de sterkste met doelpunten van Brahim Diaz (2-2) en Hakan Çalhanoglu ( 2-3) in de tweede helft. Alexis Saelemaekers werd bij AC Milan gewisseld in de 58e minuut.

? | Hakan Çalhanoglu schiet AC Milan terug op voorsprong! ??#FiorentinaMilan pic.twitter.com/W9wwrvY7ev — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

In de stand blijft Milan zo druk zetten op stadsgenoot Inter Milaan, dat dit weekend niet in actie kwam vanwege coronabesmettingen. De Rossoneri staan nu op 6 punten van Romelu Lukaku en co., met een wedstrijd meer gespeeld. Fiorentina is 14e.