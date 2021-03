Hun verhaal ging de wereld rond na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek: “Haat en medeleven lagen die dag zo dicht bij elkaar”

Hun verhaal ging de wereld rond, als slachtoffer van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Zelf worden ze liever ‘overlevers’ genoemd, zeggen Nidhi, Sebastien en Beatrice. Het typeert hen. Want vijf jaar later zijn er niet alleen de herinneringen en de lichamelijke letsels, maar ook optimisme. “Zelfs uit de slechtste situaties in het leven is iets positiefs te halen.”