Scholen weer sluiten? Weyts plooit niet en kaatst bal terug naar federale regering met pakket maatregelen en herhaling van vaccinatie-eis

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) plooit niet voor de druk om de scholen een week voor de paasvakantie te sluiten. In de plaats komen maatregelen die zich veeleer in de marge situeren, én het pleidooi om leerkrachten prioritair te vaccineren. Daarmee kaatst Weyts de bal terug naar het federale niveau. Een schoolsluiting is voorlopig afgewend, maar alles hangt af van de cijfers de komende dagen.