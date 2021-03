ONZE PUNTEN. Eén lichtpuntje bij voorts tegenvallend AA Gent, verdienstelijk Cercle Brugge

AA Gent won moeizaam van Cercle Brugge na een barslechte wedstrijd en een strafschop in twee tijden. De heroptredende Ngadeu was een zeldzaam lichtpunt(je) bij de Buffalo’s, waar enkele spelers (alweer) door de mand vielen. De uitschieters bij een verdienstelijk Cercle waren Pavlovic in positieve en Musaba in negatieve zin...