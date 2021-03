Nog vier kandidaten voor drie plaatsen voor Play-off 1, maar Anderlecht heeft - ongelofelijk maar waar - lot in eigen handen

Anderlecht leeft op hoop. Dankzij een ijzersterke Adrien Trebel klopte paars-wit een tienkoppig Zulte Waregem met 4-1. Nu staan het nog altijd vijfde, maar met 9 op 9 in de laatste drie matchen katapulteert RSCA zichzelf alsnog in de top vier en is Play-off 1 altijd een feit. Alleen zijn die laatste drie duels tegen Antwerp uit, Club Brugge thuis en STVV uit. “Wij zijn geen favoriet”, aldus Vincent Kompany.