Veel bewolking, zelfs sneeuw in de Hoge Venen

Het is maandag overwegend zwaarbewolkt en er kan hier en daar een buitje vallen, vooral dan in het oosten van het land. In de Hoge Venen vallen de buitjes onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Aan zee zou in de namiddag de zon meer tevoorschijn moeten komen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 tot 9 graden in het centrum en het westen van het land. De wind waait overwegend zwak uit noordwestelijke richtingen.

Maandagavond en volgende nacht is het droog en blijft de bewolking overheersen. De minima liggen tussen 0 en 5 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Aan zee wordt de wind zuidwestelijk en tegen de ochtend matig.

Dinsdag blijft het droog, maar overwegend bewolkt. ‘s Ochtends en ‘s avonds zijn er opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen van het land. In de Ardennen is de wind zwak en veranderlijk, elders zwak tot matig uit zuidwest.

Woensdag krijgen we droog en aangenaam weer met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidzuidwest. In de loop van de namiddag draait de wind in het westen van het land naar west tot noordwest, wat tot meer bewolking kan leiden.