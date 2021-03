Frank Vandenbroucke: “Zeer ongerust over wat er aan het gebeuren is”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt de maatregelen die de ministers van Onderwijs hebben voorgesteld “interessant en belangrijk”. Tegelijk toont Vandenbroucke zich wel “zeer ongerust over wat er aan het gebeuren is”. “Als we de scholen opnieuw willen heropenen na de paasvakantie en de horeca willen heropenen”, dan moeten we volgens Vandenbroucke bij Radio 1 “alles uit de kast halen”. Mogelijk volgt “eind deze week” al een nieuw Overlegcomité, klink het.

Op vraag van het Overlegcomité hebben de ministers van Onderwijs zondag een reeks verstrengingen voorgesteld om de verspreiding van het coronavirus in de scholen zoveel als mogelijk te beperken. Zo worden de refters gesloten, worden de speeltijden maximaal gescheiden en worden activiteiten maximaal buiten georganiseerd. Volgens Vandenbroucke is het nu aan het coronacommissariaat om die “interessante en belangrijke maatregelen” te beoordelen.

Tegelijk blijft Vandenbroucke “bezorgd” over de evolutie van de coronacijfers. “Zo zijn er dit weekend 426 mensen opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een klein ziekenhuis dat extra gevuld is met Covid-patiënten. Vorige weekend ging het nog om 353 opnames. Het weekend voordien om 263. “Dat zijn zeer forse stijgingen, en zeer verontrustende cijfers”, aldus Vandenbroucke. “De ziekenhuizen moeten nu al opschalen naar fase 1B, waarbij ze de helft van hun bedden op intensieve zorg moeten vrijhouden voor Covid-patiënten. Noodzakelijke operaties voor zwaar zieke mensen worden uitgesteld, en dat doen we uiteraard liever niet: we zijn de gewone gezondheidszorg weer aan het ontwrichten. Als we de scholen na de paasvakantie volledig en duurzaam wil heropenen, en als we de horeca op 1 mei willen heropenen, moeten we nu alles uit de kast halen”.

Vandenbroucke vs. de rest

De experts waren niet helemaal tevreden met het uitblijven van bijkomende maatregelen. “Het klopt dat we nog niet alles uit de kast hebben gehaald”, erkent Vandenbroucke. “De vraag stelt zich inderdaad of we niet meer moeten doen. Want ik maak me zorgen of we het onderwijs – zoals de situatie er nu naar uitziet – wel volledig zullen kunnen openen na de paasvakantie.”

Het lijkt wel alsof het steeds meer Vandenbroucke tegen de rest is in het Overlegcomité, maar daar wil de minister niet van weten. “Dat is niet zo. De volksgezondheid is belangrijk voor iedereen. Dat ik geclasht heb met Vlaams minister-president Jan Jambon? Dat is niet juist. Natuurlijk zij er forse discussies, dat hoort zo.”

Snel opnieuw Overlegcomité

Op nieuwe maatregelen of bijkomende verstrengingen wil de minister niet vooruitlopen. “Daar beslissen we samen in overleg met alle regeringen over. Ik herhaal wel wat ik eerder al gezegd heb: de mensen moeten thuis blijven, tenzij ze niet anders kunnen. En in dat geval moeten werkgevers meer bescherming aanbieden. We bieden nu ook sneltesten aan, dat systeem wordt nu uitgerold. De vraag is of dat zal volstaan: ik ben zeer ongerust. We moeten de komende dagen bekijken wat er gebeurt, en wat we moeten doen.”

Dat zal dan moeten gebeuren op een nieuw Overlegcomité. “Een nieuwe datum is nog niet bepaald, maar de afspraak was dat er eind deze week sowieso een nieuw Overlegcomité zou plaatsvinden”, aldus Vandenbroucke.

“Nog altijd goed dat we op Europese trein gesprongen zijn”

Terwijl de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk loopt als een trein, loopt die in de Europese Unie achter. “Omdat Europa onvoldoende vaccins voorzien heeft”, klink het hard bij Vandenbroucke.”Bij het afsluiten van die contracten moet je ook afspraken over productiecapaciteit maken, maar daar is onvoldoende naar gekeken. AstraZeneca heeft bijvoorbeeld beloftes gemaakt over aantallen vaccins die ze niet waarmaken, dat is een beetje schandelijk. Maar de EU staat er op te kijken.”

Toch vindt Vandenbroucke het nog altijd een goede zaak dat België zijn vaccins via de Europese Unie heeft aangekocht. “Anders zouden we als klein landje helemaal vermalen zijn, naast de reusachtige portemonnee van Duitsland en Frankrijk. Er valt veel te zeggen over die Europese trein, maar het is nog altijd goed dat we erop zijn gesprongen. Maar het is duidelijk dat de Commissie leergeld betaalt.”