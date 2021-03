Hallucinante cijfers: meer dan een op de drie jeugdvoetballers krijgt te maken met discriminatie

Liefst 37 procent van de Belgische jeugdvoetballers kwam de voorbije twee seizoenen in aanraking met discriminatie. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van het RBFA Knowledge Centre en KU Leuven. In bijna een derde van de gevallen ligt huidskleur aan de basis.

De KU Leuven bevroeg eind vorig jaar ruim 2.000 Belgische jeugdspelers en ouders over hun ervaringen, in opdracht van voetbalbonden KBVB, Voetbal Vlaanderen en het Waalse ACFF.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van alle jeugdvoetballers (10-20 jaar) de voorbije twee seizoenen in aanraking kwam met discriminatie, de meesten meermaals. Bij meisjes gaat het zelfs om ruim de helft. Hoewel de bevraging erg breed gaat - ook fatshaming of homo- en transfobie zijn duidelijke aandachtspunten - drijft vooral racisme boven als een huizenhoog probleem.

Bij liefst 31 procent van de jeugdspelers die in aanraking komen met discriminatie, ligt huidskleur aan de basis. Ook etniciteit (18 procent), moedertaal (15 procent) of religie (13 procent) worden vaak aangewezen als factor. Specifiek in Vlaanderen komen spelers met een zwarte huidskleur en moslims het vaakst in aanraking met discriminatie.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“37 procent van de jeugdspelers zegt zelf het slachtoffer van discriminatie te zijn geweest . Bij meisjes gaat het zelfs over de helft van alle speelsters. Heel wat jeugdspelers zijn dus de afgelopen twee seizoenen uitgesloten vanwege hun geslacht, huidskleur, bepaalde lichaamskenmerken of geaardheid, maar ook omwille van religie, kledij of een bepaalde beperking. Mochten ze gepest worden omdat ze volgens tegenstanders of medespelers het spelniveau niet aankunnen, gaat het zelfs over twee op de drie jeugdvoetballers die aangeeft gediscrimineerd te zijn”, aldus Ellen Huyge, onderzoeksmedewerker van de KU Leuven.

Stereotypen

“Wanneer we spelniveau wegnemen als discriminatiegrond, lopen de inschattingen van ouders en de ervaringen van gediscrimineerde jongeren wel gelijk. Opvallend is wel dat volgens jongeren jeugdspelers die holebi of transgender zijn vaker slachtoffer worden van discriminatie dan jongeren met een donkere huidskleur of moslimachtergrond. De perceptie van jongeren strookt dus niet noodzakelijk met wat jongeren effectief ervaren”, zegt professor Jeroen Scheerder.”

De diepte-interviews met slachtoffers maken duidelijk dat alle identiteitskenmerken tot discriminatie kunnen leiden, al speelt de zichtbaarheid van het anders-zijn wel een duidelijke rol. Discriminatie gebeurt via scheldwoorden en verwijten tijdens wedstrijden, bewust niet bij het voetbalspel betrokken worden, zwart gemaakt of uitgesloten worden. Maar ook door naar het eigen aanvoelen telkens strenger en sneller bestraft te worden door scheidsrechters of het ontnemen van speel- of doorgroeikansen worden binnen de club. Daarnaast blijkt stereotypering op basis van afkomst, lichaamsbouw of geslacht diep ingeburgerd te zijn in het jeugdvoetbal: alle geïnterviewden, van jeugdspelers tot clubbestuurders konden zonder fout formuleren wat ‘in het algemeen’ aangenomen wordt over de voetbalcapaciteiten van verschillende groepen spelers en speelsters.

“Donkere of Latijns-Amerikaanse spelers worden vaker in aanvallende spelposities gezet vanuit de idee dat zij respectievelijk “snel” en “technisch sterk” zijn en om deze reden dus beter geschikt zijn voor deze posities. Witte spelers worden daarentegen vaker als keeper opgesteld, een positie waar meer spelinzicht verwacht wordt. Negatieve stereotypes treffen vaker de zwaardere spelers en speelsters alsook de spelers met een donkere huidskleur waarbij men veronderstelt dat ze respectievelijk “te traag zijn” en “spelinzicht missen.” Meisjes worden dan weer verondersteld “nooit zo goed te kunnen zijn” als jongens”, stelt Ellen Huyge.”

Foto: DBA

Onderschatting

Ook voetbalouders geven duidelijk aan dat discriminatie een groot probleem is. Maar liefst 3 op de 4 ouders merkten de afgelopen twee voetbalseizoenen discriminatie tijdens jeugdwedstrijden op. Zestig procent zegt het meermaals per seizoen te zien en ruim een kwart geeft aan dat hun eigen kind slachtoffer werd. Dat laatste cijfer is een onderschatting in vergelijking met het cijfer dat jeugdspelers zelf rapporteren.

De onderzoekers observeerden ook 32 jeugdwedstrijden. In vijf wedstrijden werden daarbij in totaal acht racistische incidenten opgemerkt.

“Als je de huidige cijfers zou extrapoleren, valt vooral op hoeveel racistische incidenten zonder navolging blijven”, zegt sportsocioloog en onderzoeksleider Jeroen Scheerder (KU Leuven) in De Morgen. Via het bestaande meldpunt van Voetbal Vlaanderen liepen in 2020 amper zestien meldingen van racisme binnen.

De cijfers zijn volgens de voetbalbonden een belangrijk deel van het nieuwe actieplan dat begin maart is voorgesteld. De wetenschappelijke aanbevelingen tonen volgens de bonden dat het actieplan de juiste klemtonen legt, onder meer via een laagdrempeliger meldpunt, een extra tuchtorgaan waar discriminatie strenger behandeld wordt en meer opleiding voor scheidsrechters en trainers. In de toplaag komt vanaf juni meer diversiteit. Een klankbordgroep zal er bovendien op toekijken dat het niet bij loze beloftes blijft.