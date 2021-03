Leen Dendievel boos om “grove fout” in ‘De zevende dag’: “Even heel bewust de deadname van Petra De Sutter in vraag stellen”

Actrice Leen Dendievel is boos omwille van een vraag die VRT-journalist Lieven Verstraete zondagochtend stelde aan minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) in ‘De zevende dag’.

Verstraete stelde De Sutter tijdens een dubbelgesprek met de Antwerpse bisschop Johan Bonny over de omstreden uitspraken van het Vaticaan over homoseksualiteit de volgende vraag: “Ik weet dat u er niet graag op wordt aangesproken, maar in dit geval is het wel relevant: u bent geboren als Peter en bent nu Petra. Voelt u zich ook gekwetst als persoon door dergelijke uitspraken?”

De Sutter leek enigszins geërgerd door die vraag, maar ging niet op het gebruik van haar zogeheten ‘deadname’. Dat doet ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel wel. Op Instagram heeft zij het over een “grove fout door Lieven Verstraete”: “Even (heel bewust, geen verspreking) de deadname van Petra De Sutter in een vraagstelling steken… Zeker een journalist zou moeten weten dat dit NOT DONE is.”

Het is niet de eerste keer dat het gebruik van een ‘deadname’ voor ophef op sociale media zorgt: eind november was er al eens verontwaardiging nadat sportjournaliste Catherine Van Eylen hetzelfde deed bij een vraag over Sam Bettens in ‘De slimste mens ter wereld’.