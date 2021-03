Marc Coucke investeert bijna 50 miljoen in groente- en fruitbedrijf Greenyard

Marc Coucke investeert 48,5 miljoen euro in Greenyard. Dat meldt het groente- en fruitbedrijf maandag. De zakenman krijgt een zetel in de raad van bestuur.

Coucke neemt via zijn investeringsmaatschappij Alychlo deel aan een kapitaalverhoging. Na afloop zal hij een belang van 13,4 procent hebben in het bedrijf. Naast Coucke investeert ook Joris Ide, al aandeelhouder van Greenyard, nog 1,5 miljoen euro. Coucke en Ide investeerden eerder al samen in voetbalclub RSC Anderlecht.

De kapitaalverhoging helpt Greenyard zijn schulden verder af te bouwen. De oplopende schuldenberg was de voorbije jaren een uitdaging geworden voor de groentegigant. Greenyard kreeg ook steun van zijn banken en een garantie van het investeringsfonds Gigarant van de Vlaamse overheid om zijn uitstaande schuld te herfinancieren. De overeenkomst van 467,5 miljoen euro heeft een looptijd van drie jaar, met optie tot verlenging van een jaar. Volgens co-CEO Marc Zwaaneveld was de herfinanciering “het laatste puzzelstukje”.

Coucke prijst de vechtlust die het bedrijf heeft getoond om weer gezond te worden. De zakenman denkt dat de sector van groenten en fruit de komende jaren belangrijker zal worden “omdat consumenten steeds meer op zoek gaan naar gezonde consumptieproducten”.