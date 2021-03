Balkon ingestort in Luik, veertiger komt om het leven

De persoon die zondag rond 17.00 uur om het leven kwam nadat een balkon was ingestort in Luik, is een man van rond de veertig. Dat werd bij de hulpdiensten vernomen.

Het was een balkon op de tweede verdieping van een gebouw in de boulevard de la Constitution dat het zondag begaf. Het gebouw herbergt sinds een half jaar een hotel, het Ryad Mogador. Nog drie andere mensen raakten gewond, zij verkeren niet in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens de lokale politie waren er werkzaamheden bezig in het hotel.