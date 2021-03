Het is al lang geleden dat Club Brugge nog eens vier keer verloor in eigen huis

Club Brugge staat nog steeds 16 punten voor op Antwerp, maar ging zondag wel voor de vierde keer onderuit in het Jan Breydel-stadion. En dat is al een tijdje geleden.

Blauw-zwart in eigen huis kloppen, dat bleek de voorbije jaren bijzonder moeilijk. Club bouwde voor eigen publiek een ijzersterke reputatie uit en met momenten leek Jan Breydel zelfs een oninneembare burcht. Tot nu.

Club startte de reguliere competitie met een thuisnederlaag tegen Charleroi (0-1) en ging op speeldag drie ook onderuit tegen Beerschot (0-1). Daarna volgde eind december nog een verliesbeurt tegen AA Gent (0-1) en nu dus eentje tegen Antwerp (0-2).

In het seizoen 2012-2013 verloor Club Brugge voor het laatst vier keer op eigen terrein.

Club Brugge - Lokeren 2-3

Club Brugge - Zulte Waregem 0-1

Club Brugge - Standard 0-2 (play-offs)

Club Brugge - Zulte Waregem 3-4 (play-offs)

Als we enkel nederlagen in de reguliere competitie bekijken, dan moet we al teruggaan naar het seizoen 2008-2009. Dat is dus meer dan een decennium geleden.

Club Brugge - Standard 1-4

Club Brugge - Genk 0-2

Club Brugge - AA Gent 1-4

Club Brugge - Lokeren 2-3