Castro-Montes mist penalty… maar scoort rebound: “Ik wil de volgende zeker nemen”

Gent -

Nadat Sven Kums tegen Antwerp de laatste elfmeter van de Buffalo’s miste, stond Alessio Castro-Montes als eerste naam op het lijstje van Hein Vanhaezebrouck. Maar de Gentse rechterflankspeler kon zijn strafschop ook maar in twee tijden binnentrappen: “Die strafschop was niet goed getrapt, maar gelukkig ging de rebound binnen”, was de Limburger opgelucht. “Het was een belangrijk moment in de match. Ik was wel al enkele weken aangeduid om de penalty te nemen, maar het was geleden van tegen Antwerp dat we er nog eens een kregen. Ik wil zeker ook de volgende nemen. Of ik dat ook zal mogen? Dat zullen we zien. Dat hangt van de trainer af.”