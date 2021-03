“Rudy Giuliani wilde crew van ‘Borat’-film laten arresteren”

Na de controversiële scène in de film ‘Borat: Subsequent Moviefilm’, waarin Rudy Giuliani een interview gaf aan een jonge vrouwelijke reporter, heeft de advocaat van Donald Trump geprobeerd om de crew van de film te laten arresteren. Dat bevestigt een van de producenten van de film.

“Hij beweerde dat we hem probeerden af te persen”, aldus Monica Levinson bij Deadline. “Wat niet waar was, want we vroegen hem om niets. Maar hij belde zijn politiecontacten en riep afpersing, wat een misdaad is. Best slim om dat zo te noemen.”

De filmcrew werd snel uit de hotelsuite gezet waarin de scène was opgenomen. De medewerkers zorgden ervoor dat ze het opgenomen materiaal bij zich hadden, maar de makers moesten hun apparatuur wel achterlaten, terwijl er nog meer opnames gepland stonden voor die dag. “Het was enorm stressen, want ze lieten ons niets uit de kamer ophalen. Uiteindelijk hebben we materiaal moeten huren”, vertelde Levinson. Na inmenging van de advocaten van de filmmakers, kreeg de crew de apparatuur toch weer in handen.

In ‘Borat: Subsequent Moviefilm’ interviewde de zogenaamd 15-jarige dochter van Borat, gespeeld door de toen 23-jarige Maria Bakalova, Giuliani. Na afloop van dat ‘interview’ eindigen ze met z’n tweeën in een aparte kamer, waarbij het lijkt of Giuliani zijn hand in zijn broek steekt. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat hij slechts zijn hemd in zijn broek stopte.