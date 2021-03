Organiseren van lockdownfeestje kost Westerlo-speler Tuur Dierckx één maand cel: “Een streng vonnis”

/ Westerlo - De politierechtbank in Antwerpen heeft KVC Westerlo-voetballer Tuur Dierckx veroordeeld tot een maand cel en 800 euro boete voor het organiseren van een lockdownfeestje in zijn appartement. Zijn veertien gasten, onder wie nog vier profvoetballers uit 1B, kregen boetes tussen 400 en 600 euro opgelegd.

De politie werd op 13 december rond 4.30 uur ?s morgens naar een appartement in de Antwerpse binnenstad gestuurd na een melding over geluidsoverlast. Er was een feestje met vijftien aanwezigen aan de gang. Bewoner Tuur Dierckx stond de agenten te woord en gaf meteen toe dat hij in de fout was gegaan.

De identiteiten van de feestvierders werden genoteerd. Naast Dierckx waren er nog vier profvoetballers uit competitieniveau 1B aanwezig: drie spelers van SK Deinze en nog een speler van Westerlo. Een van de voetballers van Deinze bemoeilijkte de interventie en was onbeleefd naar de politie.

Volgens de procureur viel er bij de aanwezigen weinig schuldinzicht te bespeuren: toen ze het appartement moesten verlaten, werd er nog duchtig geknuffeld, gekust en handen geschud alsof er van een pandemie geen sprake was.

De advocaten van de voetballers hadden de rechtbank gevraagd om mild te zijn. Voetballers zitten in een bubbel met de andere spelers, de trainers, de staf, etc. en die bubbels zijn zo groot dat ze niet altijd meer de ernst van de pandemie beseffen en de noodzaak om hun contacten te beperken.

Foto: BELGA

Na het lockdownfeestje liep Tuur Dierckx een dag mee op de COVID-afdeling van het ziekenhuis van Geel, wat hem sterk had aangegrepen. Hij vertelde de rechtbank bij de behandeling van de zaak dat hij nu beseft dat hij een grote fout had gemaakt. Ook de andere spelers draaiden een dag mee in de zorgsector en boden hun verontschuldigingen aan.

De rechtbank veroordeelde Tuur Dierckx tot een maand cel en 800 euro boete. “Een streng vonnis, maar het ligt in de lijn met uitspraken in gelijkaardige zaken”, reageerde zijn advocaat Carl De Munck. Dierckx gaat waarschijnlijk niet in beroep.