“Europees exportverbod zou Britse vaccinatiecampagne twee maanden vertragen”

Als de Europese Unie doorzet met zijn plannen om een exportverbod op vaccins in te voeren, zou dat de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk met twee maanden kunnen vertragen. Dat blijkt uit een analyse van de Britse krant ‘The Guardian’.

De leiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie debatteren donderdag over een exportverbod voor vaccins uit de EU, met name die uit Pfizer-fabrieken in Duitsland en België. Zo’n beslissing zou een zware klap zijn voor de Britse vaccinatiecampagne, blijkt uit de analyse van ‘The Guardian’: een vertraging met twee maanden (tot 5 augustus) zou betekenen dat de beperkingen op het openbare leven ook deze zomer van kracht moeten blijven, terwijl de Britse regering erop rekende dat het de economie dan al zou kunnen heropstarten.

Bovendien, schrijft ‘The Guardian’ nog, zou zo’n exportverbod het Europese vaccinatieprogramma niet aanzienlijk versnellen. “Het relatief kleine aantal dosissen dat op die manier binnen de EU gehouden zou worden, zou het blok slechts “iets meer dan een week” winst opleveren”, aldus de krant. De EU-lidstaten hebben tot op heden gemiddeld nog maar 10,4 vaccins per 100 inwoners toegediend, in het VK is dat cijfer al opgelopen tot 42,7 per 100 inwoners.

De 27 EU-leiders zullen het onderwerp donderdag bespreken op een Europese top. Frankrijk en Duitsland zijn naar verluidt voorstander van het inroepen van artikel 122, waardoor de EU als noodmaatregel controle kan opeisen over de distributie van essentiële goederen. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de oliecrisis in de jaren ‘70.

De Britse premier Boris Johnson zou al een onderhoud gehad hebben met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de Nederlandse minister-president Mark Rutte, en onze premier Alexander De Croo over het onderwerp.