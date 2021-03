Youri Tielemans doet Engelse voetbalharten sneller slaan en denken aan Liverpool-legende: “Is er iets wat hij niet kan?

Met een fenomenaal doelpunt en een knalprestatie leidde Youri Tielemans Leicester City naar de halve finales van de FA Cup, de belangrijkste Engelse bekercompetitie.

Het leverde de Rode Duivel bijzondere goeie punten en commentaar op in de immer kritische Britse media. Zoals van de lokale krant Leicester Mercury, die een 9/10 geeft.

“Is er iets wat Youri Tielemans niet kan?”, vragen ze zich af. “Hij zette op een intelligente manier druk naar voren bij het openingsdoelpunt en stuurde ontelbaar veel passes in aanvallende richting, zowel in de voet als in de ruimte. En dan toonde hij ook nog eens zijn snelheid en uithoudingsvermogen met een run vanaf het middenveld om vervolgens te scoren.”

Bij de BBC zagen ze ook dat Tielemans naast Kelechi Iheanacho uitblonk tegen de Red Devils, waarbij een “fantastisch Leicester zijn klasse toonde” aldus de Britse openbare omroep.

“Het was duidelijk dat Iheanacho en Tielemans de twee meest invloedrijke spelers waren bij Leicester. De eerste kende geen al te groot succes na zijn transfer naar Manchester City, maar heeft zich opgeworpen tot een spits die veel meer kan dan scoren. En die beschaafde Belg Youri Tielemans was de architect van heel veel goeie dingen op het veld.”

Foto: REUTERS

Steven Gerrard

“Youri Tielemans was de kracht vanuit het middenveld in de 3-1-overwinning van Leicester City”, klinkt het bij The Guardian. “De Belg domineerde het middelpunt van het veld in een wedstrijd overladen met middenvelders van hoge kwaliteit. Zijn prestatie plus zijn doelpunt in de tweede helft waren het hoogtepunt van deze partij. Het was een doelpunt gescoord, gedirigeerd en exclusief in elkaar gebokst door Youri Tielemans. Die een hele wedstrijd lang fantastische dingen liet zien als een all-around middenvelder. Dit is het type voetballer dat werkelijk over kan spelen waar hij wil.”

En de Britse kwaliteitskrant was nog niet klaar. “Het was op zich een ongewoon doelpunt voor Tielemans, maar hij lijkt met momenten op een herinnering uit het recente verleden. We hebben het hier over een middenvelder die ervan houdt om diepe aanvallende loopacties te maken. Niet als een diepliggende spelverdeler of de man voor de defensie, of als een spelmaker. Tielemans doet alles en hij is nog een goeie afwerker ook. Je moet van speciale huize komen om zo krachtig te kunnen uithalen in een bewegende actie en om in dezelfde actie te transformeren van maestro op het middenveld naar sniper in de aanval. Een talent dat doet denken aan Steven Gerrard.”

U weet wel, de legendarische kapitein van Liverpool en de Engelse nationale ploeg die momenteel trainer is van de Schotse topclub Rangers.

Bij statistiekenwebsite Squawkae vatten ze het misschien wel mooi samen met een 8/10 voor Tielemans. “Een ongelooflijke prestatie op het middenveld. Hij tackelde, passte, dribbelde en was cruciaal in de overwinning van Leicester met een geweldige run en goal.”