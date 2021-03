Kruibeke - Op de E17 in Bazel zijn zondagavond vier mannen gewond geraakt. Ze zaten samen in een auto waarvan de bestuurder de controle over het stuur was verloren ter hoogte van de afrit Haasdonk.

De wagen ging over de vangrail en kwam vele meters lager op zijn dak tot stilstand in de gracht. Alle inzittenden konden op eigen kracht uit de auto geraken. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op. Wat de oorzaak precies is geweest van de crash, is voorlopig nog onduidelijk.