Makers van Russisch Spoetnik V-vaccin woedend over “bevooroordeelde” EU-commissaris

De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik V hebben eurocommissaris Thierry Breton er maandag van beschuldigd “bevooroordeeld” te zijn. De Franse eurocommissaris voor de Interne Markt zei zondag dat de Europese Unie het Russische vaccin “niet nodig” heeft.

Op de Franse televisiezender TF1 verklaarde Breton, die verantwoordelijk is voor de opvolging van de productie van de coronavaccins in de EU, dat de Europeanen het Spoetnik-vaccin “absoluut niet nodig zullen hebben”, aangezien er reeds andere vaccins werden gehomologeerd door het Europees geneesmiddelenbureau EMA. “Spoetnik V is een aanvullend vaccin. We beschikken reeds over 350 miljoen doses”, aldus Breton die eraan toevoegde dat de Russen hulp nodig zouden hebben voor de productie.

De producenten van het Russische vaccin hekelen Bretons uitspraken maandag op Twitter. “Eurocomissaris Breton is duidelijk bevooroordeeld enkel en alleen omdat het Spoetnik V-vaccin van Russische makelij is”, klinkt het. “Hij legt het feit dat het vaccin effectiever en veiliger is dan sommige andere vaccins die in de EU goedgekeurd werden naast zich neer.” “Vooroordelen leiden tot mislukkingen en de mislukkingen van Breton zijn duidelijk voor velen in de EU”, klinkt het nog.

Het Spoetnik-vaccin werd bij de lancering afgelopen zomer nog met scepsis bekeken door de buitenwereld. De effectiviteit van het vaccin werd in februari echter gevalideerd door het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Sinds maart kijkt het EMA mee naar de onderzoeksresultaten in het kader van een eventuele versnelde goedkeuring. Tegelijkertijd beschuldigt de Europese Unie Moskou echter van vaccindiplomatie en propaganda.