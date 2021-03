Zoekt Cristiano Ronaldo deze zomer andere oorden op? Bij het sukkelende Juventus maken ze zich sterk dat hij blijft

Een afgang. Anders kan je de 0-1-nederlaag van Juventus tegen het kleine Benevento niet omschrijven. De druppel voor Cristiano Ronaldo?

LEES OOK. Vorige zomer trok hij bijna naar Club Brugge, nu scoort Argentijnse spits winnende treffer in cadeauverpakking tegen Juventus

“Als er zoveel geruchten zijn over een terugkeer van Ronaldo, zit er misschien wel een grond van waarheid in?”, werd Real Madrid-trainer Zinedine Zidane onlangs gevraagd in een interview met Sky. “Het is mogelijk, het is mogelijk. We kennen Ronaldo en weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft. Ik had het geluk hem te kunnen trainen en het is echt indrukwekkend wat hij allemaal kan. Maar vandaag is het Juventus dat daarvan profiteert en dat moeten we respecteren.”

Juventus is op weg naar de eerste trofeeloze campagne in een decennium. Inter staat intussen al tien punten los in de Serie A en in de Champions League werd roemloos verloren van FC Porto. Er rest nog wel de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta, maar dat is eerder een troostprijs als de Oude Dame kan winnen van de immer onvoorspelbare ploeg uit Bergamo.

En dus wordt er in Turijn al uitgekeken naar volgende zomer. Wat moet er gebeuren om de boel opnieuw recht te trekken? Een van de opties is Ronaldo verkopen, maar dat zien ze bij Juventus niet meteen zitten ondanks zijn jaarloon van 31 miljoen euro.

“Het is een voorrecht om met hem samen te werken en we willen hem bij ons houden. Hij maakt deel uit van de toekomst van Juventus”, verklaarde sportief directeur Fabio Paratici vorige week al. Na de blamage tegen Benevento herhaalde hij dat standpunt.

Foto: ISOPIX

“We zijn een project gestart bij het begin van het voorbije seizoen”, aldus de Italiaan. “Een wedstrijd gaat onze visie of strategie niet veranderen. We gaan dus met dezelfde lijn verder en we zijn gelukkig met wat we tot nu toe gedaan hebben. Dit is Juventus en we hebben Ronaldo, de beste speler ter wereld. Die gaan we stevig vasthouden.”

Volgens de geruchten staat er zo snel als mogelijk een meeting op het programma tussen de Juventus-top en Jorge Mendes, de manager van de Portugees. Het zou uiteindelijk Ronaldo zelf zijn die bepaalt waar hij komend seizoen aan de slag is.

Paratici voegde er overigens ook nog aan toe dat de fel bekritiseerde Andrea Pirlo niet ter discussies staat als trainer van de Italiaanse recordkampioen. Die staat momenteel derde in de Serie A, goed voor een Champions League-ticket. Maar Juve heeft nog wedstrijden tegen leider Inter, Milan (2de), Atalanta (4de) en Napoli (5de) voor de boeg...