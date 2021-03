Opvallende trainerswissel in de Bundesliga? “Borussia Mönchengladbach stelt Xabi Alonso aan als nieuwe hoofdcoach”

Volgens de krant Bild zal Xabi Alonso snel aangesteld worden als nieuwe hoofdcoach van Borussia Mönchengladbach voor volgend seizoen. De 39-jarige Spanjaard zou de opvolger worden van huidig Gladbach-coach Marco Rose, die na dit seizoen naar Borussia Dortmund trekt. Gladbach bevestigde het nieuws nog niet.

Voor Alonso zou het zijn eerste avontuur als hoofdcoach worden. Na zijn afscheid als speler in 2017 bij Bayern München ging de Spanjaard aan de slag in de jeugdopleiding van Real Madrid. Sinds 2019 is hij de eindverantwoordelijke van de beloftenploeg van Real Sociedad.

Alonso won als speler met Bayern drie titels. Verder pakte hij ook met Real Madrid een titel en de Champions League. Daarvoor had hij met Liverpool ook al eens de Champions League gewonnen. Met Spanje werd hij twee maal Europees kampioen en één maal wereldkampioen.

Foto: EPA-EFE

Sinds Marco Rose vorige maand aankondigde Borussia Mönchengladbach te zullen verlaten voor Dortmund, verloren de Fohlen zeven matchen op rij. Afgelopen zaterdag werd de negatieve reeks gestopt met een 0-3 zege bij rode lantaarn Schalke.