Medewerker (68) UGent steelt 100.000 euro om gok- en drankverslaving te bekostigen: “Ik schaam me tegenover mijn ex-collega’s”

Gent - In een periode van tien jaar stal een medewerker (68) van UGent meer dan 100.000 euro van zijn werkgever. De feiten kwamen in 2019 aan het licht en daarop werd hij ontslagen. Maandag stond hij voor de Gentse rechter. “Ik ga alles tot de laatste cent terugbetalen.”

De man werkte sinds de jaren 70 aan de UGent als secretariaatsmedewerker op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Daar was hij verantwoordelijk voor de facturatie. “Mijn cliënt was een onberispelijke werknemer, maar dat veranderde in 2009”, zegt zijn advocaat.

“Hij raakte verslaafd aan gokmachines en begon meer en meer te drinken”, zegt zijn advocaat. De man misbruikte daarop de volmacht die hij als enige had op een slapende rekening, voor in totaal 106.000 euro.

“Tot de laatste cent terugbetalen”

Op 12 april valt het vonnis. De man stortte ondertussen 75.000 euro terug en betaalt maandelijks 500 euro af aan UGent. De procureur vorderde daarop een celstraf met uitstel en een boete. “Als stok achter de deur om de terugbetaling voort te zetten.”

Na de feiten werd de man ontslagen. “Ik schaam mij tegenover mijn ex-collega’s. Ik ga alles tot de laatste cent terugbetalen. In die tijd dronk ik om te kunnen slapen en te vergeten wat ik deed. Drinken en gokken doe ik sindsdien niet meer.”