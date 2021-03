Benzine tanken wordt vanaf dinsdag een beetje goedkoper. De officiële maximumprijzen dalen met 4 eurocent per liter, zo meldt de FOD Economie.

Pomphouders mogen voor Benzine 95 (E10) vanaf dinsdag maximaal 1,471 euro per liter vragen (-0,039 euro). Voor Benzine 98 (E5) is dat 1,5310 euro (-0,04 euro). De prijsdalingen zijn het gevolg van schommelingen in de prijzen van olieproducten en/of biocomponenten op de internationale markten.