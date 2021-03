Exact vijf jaar geleden ontplofte een bom op Brussels Airport en in het metrostation in Maalbeek. In totaal kwamen 32 onschuldige mensen om het leven en vielen er meer dan 300 gewonden. 22 maart 2016 voor altijd een gitzwarte dag blijven in de geschiedenis van ons land. Vandaag wordt een herdenkingsplechtigheid georganiseerd om de slachtoffers te herdenken. Volg het hier live.