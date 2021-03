Facebook verwijderde eind vorig jaar 1,3 miljard nepaccounts

Facebook heeft tussen oktober en december naar eigen zeggen 1,3 miljard nepaccounts verwijderd. Ook zegt het bedrijf 12 miljoen stuks content te hebben weggehaald over het coronavirus en vaccins. Dat gebeurde nadat gezondheidsexperts hadden vastgesteld dat het ging om valse of onnauwkeurige informatie.

Het bedrijf zegt ook heimelijke beïnvloedingsoperaties uit binnen- en buitenland onderzocht en weggehaald te hebben. Voor die beïnvloeding wordt gebruikgemaakt van nepaccounts op het sociale netwerk. Het techbedrijf van Mark Zuckerberg komt met die uitleg in de aanloop naar een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de verspreiding van nepnieuws op internet. Daar worden deze week topmannen verwacht van miljardenbedrijven als Facebook, Google en Twitter.

“Het is verleidelijk om misinformatie te zien als een losse uitdaging waar een enkele oplossing voor bestaat”, zegt Facebook in een blogbericht. “Helaas is dat niet het geval.” Facebook zegt dat ook mensen die het goed bedoelen soms misinformatie delen. Het bedrijf zegt dat het onafhankelijke factcheckers in dienst heeft genomen die berichten in meer dan 60 talen kunnen beoordelen. Daarnaast worden gebruikers gewezen op betrouwbare bronnen met informatie over gevoelige kwesties als de coronapandemie, verkiezingen en klimaatverandering.

Het bedrijf spreekt ook tegen dat het financieel te winnen heeft door de ogen te sluiten voor misinformatie, “zoals sommigen geloven”. “We zijn heel gemotiveerd om misinformatie van onze apps weg te houden, en hebben daarvoor veel stappen gezet, ten koste van gebruikersgroei en betrokkenheid.” In de mededeling wijst de Amerikaanse technologiegigant op de beslissing, uit 2018, om de feed van gebruikers te wijzigen, zodat ze meer “betekenisvolle” posts van vrienden en familie te zien kregen. “We deden die aanpassing wetende dat mensen daardoor minder tijd op Facebook zouden spenderen, en dat gebeurde ook.”