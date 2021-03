Negen arrestaties na ‘coronacarnaval’ in Marseille: “Totaal onaanvaardbaar”

De Franse autoriteiten veroordelen maandag scherp dat duizenden jongeren in Marseille zondag carnaval hebben gevierd zonder rekening te houden met de coronamaatregelen. “Totaal onaanvaardbaar”, zei het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de feestelijkheden werden negen mensen gearresteerd en kregen tientallen anderen boetes.

“Het is volkomen onaanvaardbaar dat, terwijl alle Fransen zich inspannen, zich aanpassen, zich organiseren om zoveel als mogelijk de verschillende regels te respecteren, een groep feestvierders in totale onverantwoordelijkheid, deelnam aan dit carnaval”, zei Camille Chaize, woordvoerster van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, op Franceinfo.

Duizenden mensen, voornamelijk jongeren, vierden zondag in de Zuid-Franse stad feest, verkleed en dansend op muziek, maar ook zonder mondmasker en dus de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aan hun laars lappend. Volgens de politieprefectuur waren er ongeveer 6.500 deelnemers.

“Er zijn tientallen boetes uitgedeeld en negen mensen werden gearresteerd”, zei Chaize. Op de vraag waarom de politie niet heeft ingegrepen vertelde ze dat zei de groep feestvierders uiteenging rond 18.00 uur. “Voor de openbare orde wachten we altijd op het moment waarop we kunnen ingrijpen zonder last te veroorzaken: daar waren gezinnen, we gebruiken geen wapens tegen gezinnen en een feestend publiek “, zei Chaize.

De Franse staatssecretaris van Jeugd Sarah El Haïrya zei over het carnaval op de radio: “Dit is niet het moment om onze waakzaamheid te laten zakken. Er zal uiteraard onderzoek worden gedaan om erachter te komen wie wat heeft gedaan en wat de verantwoordelijkheid is van elk van hen”, voegde ze eraan toe, terwijl ze de “schandalige beelden” aan de kaak stelde.

Foto: AFP