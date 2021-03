Taiwanese straaljagers botsen in de lucht: een dode, een vermiste

Twee F-5E-straaljagers van de Taiwanese luchtmacht zijn maandag tijdens een oefening tegen elkaar gevlogen. Een piloot kwam daarbij om het leven, de andere is vermist. Dat meldt het Taiwanese leger.

Het incident vond maandagnamiddag (plaatselijke tijd) plaats aan de oostkust van Taiwan, net buiten Pingtung. Beide toestellen stortten in zee. Reddingshelikopters troffen een van de piloten bewusteloos aan in zee. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere piloot is nog vermist.

De luchtmacht van Taiwan staat onder toenemende druk omdat die constant toestellen van de Chinese luchtmacht moet onderscheppen. De communistische regering in Peking ziet Taiwan sinds jaar en dag als een afvallige provincie en heeft gezworen Taiwan ooit te zullen inlijven.

Volgens het Taiwanese staatspersbureau Central News Agency houdt de luchtmacht sinds het ongeluk van maandag alle F-5E-toestellen aan de grond. De in de VS gebouwde straaljagers deden in de jaren zeventig hun intrede in de Taiwanese luchtmacht. De meeste van die toestellen worden niet meer inzetbaar geacht voor gevechtssituaties.

Bij een ongeluk met een F-5 in oktober kwam ook een piloot om het leven.