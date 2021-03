Speleoloog komt om na val van 17 meter in Zwitserse grot

Een speleoloog heeft zondag het leven verloren bij het verkennen van een grot in de regio Val-de-Travers, in het kanton Neuchâtel. Dat maakte de politie van Neuchâtel maandag bekend.

Een groep speleologen was zondag rond 15.00 uur een grot aan het verkennen toen een lid van de expeditie 17 meter diep viel. Vervolgens werd alarm geslagen om de ernstige gewonde man van 44 jaar te redden. Hij was twee uur van de ingang van de grot verwijderd. Een duiker-arts werd overgevlogen, maar de speleoloog uit het kanton Bern was overleden.

Tijdens de reddingsoperatie werden 40 mensen ingezet. Het hele gebied en de spoorlijn, die Val-de-Travers met Pontarlier verbindt, werden tijdelijk afgesloten.