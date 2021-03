Engelse onderzoekers voegen nieuwe symptomen coronavirus toe aan lijstje: gehoorverlies en tinnitus

Volgens Engelse wetenschappers zijn ook gehoorverlies en tinnitus mogelijke symptomen van het coronavirus. Een gedetailleerde klinische studie moet nu uitwijzen of er een rechtstreeks verband is tussen de twee.

De wetenschappers van de Universiteit van Manchester en het Manchester Biomedical Research Centre merkten op dat in de optelsom van 24 studies bijna 15 procent van de mensen die besmet raakten met het coronavirus aan tinnitus (oorsuizingen) leden, en bijna 8 procent aan gehoorverlies. 7 procent zou dan weer lijden aan evenwichtsstoornissen. “Sommige mensen melden ook dat die gehoorproblemen ook na hun besmetting blijven aanhouden”, aldus professor Kevin Munro.

Nieuw onderzoek wijst nu uit dat er een rechtstreeks verband zou kunnen bestaan tussen de twee. Ook andere virussen – zoals de mazelen, de bof en meningitis – kunnen gehoorproblemen veroorzaken, door schade aan het binnenoor. Het is nog niet duidelijk hoe Covid-19 soortgelijke problemen zou kunnen veroorzaken. “Maar als deze cijfers bestendigd worden en we met zekerheid kunnen vaststellen dat 7 tot 15 procent van alle coronapatiënten aan deze symptomen lijdt, moeten we dat heel serieus nemen”, aldus Munro.

“Maar er zijn nog veel onbekende factoren”, erkent de professor. De onderzoekers van de studies in kwestie maakten gebruik van vragenlijsten en medische dossiers, die als minder betrouwbaar worden beschouwd dan gehoortests. De wetenschappers voeren momenteel dan ook een meer gedetailleerde klinische studie uit, die zou moeten uitwijzen of en hoeveel patiënten dergelijke symptomen vertonen.