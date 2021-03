Van Quickenborne twijfelt aan voorzetting imamopleiding: “Heeft het nog wel zin?”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborn (Open VLD) twijfelt aan de voortzetting van de imamopleiding in ons land. Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 is die opleiding nog niet van de grond gekomen, terwijl het een belangrijke aanbeveling was van de onderzoekscommissie naar die aanslagen.

De eigen ‘Belgische’ opleiding zou uit twee luiken bestaan. Het eerste academische luik is al een tijdje klaar. Maar het tweede theologische luik is er nog steeds niet. De invulling van dat luik was een opdracht voor de Moslimexecutieve. Die zegt dat de opleiding in september van start zou kunnen gaan.

Maar het is de vraag of die opleiding überhaupt zal blijven bestaan. In De Standaard plaats minister Van Quickenborne daar maandag grote vraagtekens bij. “We zullen op korte termijn met de academische partners bekijken of de voortzetting van de opleiding nog wel zin heeft en of er niet gewerkt moet worden aan alternatieven”, aldus Van Quickenborne. Daarvoor kijkt hij onder meer naar de gemeenschappen.

Groen-Kamerlid Van Hecke zou dat jammer vinden. Hij is er immers nog steeds van overtuigd dat het een heel goed idee was van de onderzoekscommissie, waar hij zelf deel van uitmaakte. “Ik heb minder zicht op de vertragingen en problemen en waar precies de oorzaken liggen, maar we moeten er blijven voor gaan, samen met de belangrijke partners”, aldus Van Hecke.