Ontroerend: Ozark Henry en overlever zingen ‘This one’s for you’ op herdenkingsceremonie 22/03

Op de herdenkingsceremonie naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 heeft Ozark Henry voor een ontroerend moment gezorgd. De muzikant bracht er het lied This one’s for you samen met Aristide Melissas. Melissas is een overlever van de aanslagen in New York van 31 oktober 2017. Toen reed een man met een pick-uptruck in op mensen in Manhattan.