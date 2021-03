Verenigde Staten weigeren ontmoeting tussen Biden en Poetin

De Verenigde Staten willen niet ingaan op een Russisch voorstel voor een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en diens Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden. Dat beweert althans de Russische minister van Buitenlandse Zaken maandag in een kort persbericht.

Na de zware woorden die Biden en Poetin vorige week hadden, had Poetin Biden een publieke dialoog via video-conferentie voorgesteld, om hun vele meningsverschillen te bespreken. Maar in Washington hebben ze daar geen oren naar, klinkt het nu vanuit Moskou. “Nog maar eens een mislukte poging om uit de impasse van de Russisch-Amerikaanse relaties te raken, en die impasse is de schuld van Washington”, aldus de Russische minister.

LEES OOK. Biden haalt snoeihard uit naar Poetin: “Een moordenaar” die “de prijs zal betalen”

In een interview had Biden Poetin omschreven als een moordenaar, waarop Poetin liet weten dat “wat hij zegt zelf is”. In een reactie op Bidens uitspraak had Moskou zijn ambassadeur in Washington eerder al teruggeroepen voor overleg.