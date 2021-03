Spaanse kranten blijven Erling Haaland linken aan Real Madrid en dus worden ze geweerd door de Noorse nationale ploeg

Noorwegen opent de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Een eitje, maar toch worden er speciale maatregelen getroffen.

De kop van de Spaanse krant AS van maandag: “Haaland verliest zijn geduld bij Dortmund terwijl Real Madrid hem op de voet gevolgd”. Gevolgd door de inleiding: “Borussia Dortmund heeft het moeilijk om een ticket voor de Champions League af te dwingen in de Bundesliga. Real Madrid houdt de situatie van de Noor van dichtbij in de gaten.”

Haaland en Real Madrid. Het is een transfergerucht dat al maanden rondgaat. Het Noorse fenomeen speelt dit seizoen opnieuw alles kapot voor ‘BVB’, met 33 doelpunten in 31 optredens. Dortmund zelf staat dan wel in de kwartfinales van de Champions League (tegenover Manchester City, maar staat pas vijfde in de Bundesliga. Op vier punten van nummer vier Frankfurt, dat momenteel gaat lopen met het laatste Champions League-ticket.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

Dat Dortmund zaterdag 2-2 speelde tegen FC Köln, de Duitse nummer veertien, hielp hun zaak niet. Haaland scoorde beide doelpunten, maar sleurde zijn shirt uit en liep boos de spelerstunnel uit. Het zorgde onder andere voor eerder genoemd artikel in AS.

LEES OOK. Erling Haaland zet Bayern niet op lijst met “gewenste bestemmingen” en dus mengt ‘Der Rekordmeister’ zich in de debatten

Foto: AP

Real is niet de enige kaper op de kust voor de man die in 2022 weg zou kunnen bij Dortmund voor 45 miljoen euro (afkoopclausule), maar wordt wel het vaakst genoemd in transfergeruchten. En dus hebben ze bij de Noorse nationale ploeg besloten om geen Spaanse journalisten toe te laten op de persconferentie voor de wedstrijd op Gibraltar en tegen Turkije zaterdag in Malaga.

Haaland arriveerde zondag bij de Noorse selectie in Marbella, vandaag trainde de spits voor het eerst mee. Het is verre van zeker dat hij, net als Arsenal-speler Martin Ödegaard woensdag zullen spelen. Enerzijds vanwege de makkelijke opdracht, anders door de strenge coronaregels op Gibraltar. Maar toch willen ze beide talenten beschermen tegen de schijnwerpers en transfervragen van de Spaanse pers, zo blijkt. Kwestie van focus houden, zeker?