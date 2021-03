Romelu Lukaku mag naar België reizen na nieuwe testronde bij Inter, maar mag hij wel meedoen met de Rode Duivels?

Opluchting bij Inter. Er werden geen nieuwe spelers positief getest op het coronavirus nadat vorige week vier ploegmaats van Romelu Lukaku besmet raakten. Maar het is verre van zeker dat ‘Big Rom’ ook effectief mag aantreden met de Rode Duivels.

Bondscoach Roberto Martinez nam Lukaku op in zijn selectie voor het eerste drieluik in de voorronde van het WK 2022 tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Door de coronagolf bij Inter moest de spits aanvankelijk wel verstek laten gaan. Alleen als de Inter-spelers maandag negatief testten, mocht Belgiës topschutter aller tijden toch afreizen van de lokale gezondheidsautoriteit in Milaan.

En dat gebeurde ook. Na Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic , Stefan de Vrij en Matias Vecino blijken geen andere spelers besmet te zijn, buiten één medewerker. Daardoor mag Lukaku naar België afzakken. Zij het met een privévlucht, als hij een verblijfplaats opgeeft en in quarantaine blijft tot 31 maart. Net als onder anderen Christian Eriksen (Denemarken), Milan Skriniar (Slovakije) en Ivan Perisic (Kroatië).

Foto: BELGA

De vraag is dus: mag Lukaku wel spelen? Volgens La Gazzetta dello Sport mogen de Inter-spelers die opgeroepen werden door hun nationale ploeg enkel hun domicilie verlaten om te gaan trainen, niet om wedstrijden te spelen. Net zoals ze dat in Italië zouden mogen doen. En in een ander land spelen, dat zou ook niet mogen. Terwijl de Rode Duivels straks in Tsjechië gaan voetballen. Daarnaast is er dus de quarantaine tot 31 maart, wanneer de internationale break erop zit.

Maar hoever reikt de autoriteit van de lokale gezondheidsautoriteit in Milaan?