Vier clubs in laatste rechte lijn voor Play-off 1: “Ik vrees dat het niks wordt voor Anderlecht”

Club Brugge is al(lang) zeker van Play-off 1, maar de strijd voor de overige drie plaatsen is ongemeen spannend. Op papier mogen nog elf (!) ploegen dromen, maar Antwerp, Racing Genk, KV Oostende en Anderlecht hebben op dit moment veruit de beste papieren. We schakelden onze schaduwcoaches in en die zien het somber in voor... paars-wit.