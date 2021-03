Oefenduel tussen Gent en Anderlecht eindigt onbeslist, De Bruyn viert wederoptreden na maandenlang blessureleed

Maandagmiddag werkten AA Gent en Anderlecht een oefenwedstrijd af in Oostakker. Beide teams hielden elkaar 90 minuten netjes in evenwicht: de trainers zagen hoe de defensies zeer vlot de aanvallers neutraliseerden. Het meest opzienbarende nieuws was uiteindelijk nog de comeback van Alexandre De Bruyn die voor het eerst sinds zijn kruisbandletsel in actie kwam bij de Buffalo’s.

Bij de Buffalo’s kregen naast enkele jonge krachten ook vertrouwde namen zoals Roef, Hanche-Olsen, Plastun, Tissoudali en Odjidja de kans om wedstrijdminuten te sprokkelen. Bij paars-wit verscheen eveneens een gemengd elftal van jonge krachten en spelers op zoek naar matchritme aan de aftrap: zo mochten o.a. Mukairu, Dauda, Kana en Amuzu opdraven.

Nog in het openingskwartier zag Gent alweer Niangbo geblesseerd uitvallen na een onschuldig duel. De Ivoriaan werd vervangen door Chakvetadze die op zijn beurt opnieuw hersteld lijkt na een zoveelste terugval in zijn genezingsproces.

In een matige eerste helft waren de beste mogelijkheden voor AA Gent dat vooral vooruit werd gestuwd door een bedrijvige Odjidja. De Gentse aanvoerder die 45 minuten matchritme opdeed, verdeelde zoals vanouds maar Tissoudali miste tot tweemaal toe oog in oog met doelman Verbruggen. Anderlecht kon daar nauwelijks iets tegenover stellen en kon Roef dan ook nooit op de proef stellen.

Meteen na rust maakte bij de thuisploeg ook De Bruyn zijn opwachting. Een flinke opsteker voor de Brusselaar die kort voor de competitiestart uitviel met een zware knieblessure. Daarnaast werd bij de Buffalo’s ook de 19-jarige Nigeriaanse defensieve middenvelder Oladoye – momenteel op proef in Gent - in de strijd gegooid.

Paars-wit nam na de pauze de partij dan wel wat meer in handen maar doelgevaar bleef ook in de tweede helft bijzonder schaars. Enkel Dauda slaagde er in om Roef aan het werk te zetten maar de voormalige keeper van Anderlecht hield zijn netten schoon. Rond het uur werd hij dan weer afgelost door Coosemans.

Gent herstelde opnieuw het evenwicht en lieten vooral Chakvetadze en Bezus zich sporadisch opmerken met een knappe inspanning maar beide thuisspelers besloten uiteindelijk ruim over en naast de kooi van Verbruggen. Even later leek de kleine Georgiër op zijn beurt ploegmakker Van Dalee op weg te zetten naar de openingstreffer maar de linkerflankspeler liet de wenkende kans onbenut.

AA Gent: Roef (59’ Coosemans), Bahi, Hanche-Olsen (46’ Oladoye), Plastun, Van Daele, Parmentier (80’ Van Hauter), George, Veeckman (46’ Bezus), Odjidja (46’ De Bruyn), Tissoudali (46’ Diedhiou) en Niangbo (13’ Chakvetadze)

Anderlecht: Verbruggen, Mukairu, Dauda, Amuzu, Lissens, Stroeykens, Kana, De Bast, Armstad, Mehssatou en Bouchouari (67’ Engwanda)