Vrees voor mogelijke spionage: “China verbiedt ambtenaren en militairen om met Tesla te rijden”

Voor sommige (hooggeplaatste) militairen en ambtenaren uit China is het voortaan verboden om met een Tesla te rijden, zo blijkt uit een rapport van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Het verbod werd door de Chinese overheid opgelegd “uit vrees voor mogelijke spionage”, zo luidt het.

Volgens het rapport van The Wall Street Journal werd tijdens een veiligheidsbeoordeling van de voertuigen vastgesteld dat ze beschikken over camera’s en sensoren die beelden van hun omliggende locaties konden opnemen en doorsturen naar Tesla (en de Amerikaanse overheid). Tesla zou volgens het rapport onder meer kunnen zien waar en wanneer de auto’s worden gebruikt en ook persoonlijke informatie zoals een contactenlijst kunnen bijhouden als de mobiele telefoon verbonden is met de wagen. Daarom werden sommige militairen en medewerkers van belangrijke staatsbedrijven nu verboden om nog met een Tesla te rijden, aldus de Amerikaanse krant. Eerder had persagentschap Bloomberg al gemeld dat Tesla’s verboden waren op bepaalde plaatsen zoals militaire basissen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde het nieuws niet bevestigen. “Maar elke onderneming die in het buitenland opereert, moet voldoen aan de wetgeving van het gastland”, aldus een officiële mededeling. “Zolang buitenlandse ondernemingen naar China komen en zich houden aan de Chinese wet, nemen wij een open en gastvrije houding aan.”

Tesla-topman Elon Musk heeft intussen ook zelf gereageerd op de berichten. Hij ontkent elke vorm van spionage door zijn bedrijf. “We hebben geen enkele reden om dat te doen”, zo verklaarde hij. “Als Tesla auto’s zou gebruiken om te spioneren in China - of waar dan ook - dan zouden we worden stilgelegd.”

Musk vergelijk zijn eigen bedrijf met TikTok, de populaire app in handen van het Chinese technologiebedrijf ByteDance die vorig jaar ei zo na verboden werd in de VS uit vrees voor mogelijke inbreuken op de nationale veiligheid. “Gelukkig is dat niet gebeurd”, aldus Musk. “Veel mensen maakten zich zorgen over TikTok, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. We moeten daar onze lessen uit trekken.”

Tesla scoorde vorig jaar enorm goed in China. Met een omzet van ruim 6,66 miljard dollar werden de verkopen er meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019.