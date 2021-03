Verzorger aangevallen door panda in Pairi Daiza: “Het is een misvatting dat panda’s lieve dieren zijn”

De verzorger die zaterdag in Pairi Daiza aangevallen werd door een panda, is buiten levensgevaar maar ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Wat er zich precies heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. Maar het incident maakt wel duidelijk dat het “schattige” imago van panda’s niet helemaal bij hen past. “Ze zien er misschien lief uit, maar dat zijn en blijven beren”, zegt bioloog Dirk Draulans.