Neckermann wil tegen 2 mei operationeel zijn met nieuwe geldschieters

De gerechtelijke mandatarissen van Neckermann willen dat het bedrijf tegen 2 mei met nieuwe geldschieters weer operationeel is. Maandag worden geen details gegeven over de lopende onderhandelingen en het aantal geïnteresseerden. Maar voor 2 april moeten alle kandidaten een bod uitgebracht hebben.

Neckermann zit in een uitdagende financiële situatie nadat de Britse moederholding Thomas Cook eind 2019 op de fles ging. De Spaanse toerismereus Wamos nam het gros van de winkels over, maar door de coronacrisis kan die aandeelhouder zijn financiële verplichtingen niet langer nakomen. De toeristische speler telt in ons land nog steeds een 50-tal winkels en zowat 150 personeelsleden.

Een schijf van 1 miljoen euro kwam begin februari niet aan, waardoor de Belgische vleugel opnieuw in moeilijkheden kwam. Maar een faillissement werd afgewend nadat de directie aan de ondernemingsrechtbank van Nijvel bescherming tegen schuldeisers had gevraagd via de Wet Continuïteit Ondernemingen en er een overdracht onder gerechtelijk gezag werd opgestart.