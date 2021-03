Welk is het beste? En mag ik mijn afspraak verzetten? Al uw vragen over vaccins beantwoord

Beetje bij beetje versnelt de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Deze week worden zo’n 150.000 prikjes gezet, volgende week 190.000 en her en der komen de eerste zeventigers aan de beurt. Tegelijk doen de vaccinaties nog veel vragen rijzen. Want kan je je afspraak verzetten? Hoe meld je je aan voor de reservelijst? En welk vaccin is nu het beste? Onze redactie bundelde de meestgestelde lezersvragen, zocht en vond antwoorden.