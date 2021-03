19 slachtoffers van aanslagen 22 maart stellen overheid in gebreke: “Ik werd uit mijn huis gezet alsof ik een misdaad had gepleegd”

Zaventem -

Bij de herdenking van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek lieten enkele slachtoffers maandag verstaan dat ze zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Dat het geen loze woorden zijn, bewijst het verhaal van een vrouw die vijf jaar geleden op de luchthaven werkte en nu uit haar huis werd gezet. Volgens haar advocaat verzeilde ze door haar trauma in een financieel en juridisch moeras en kreeg ze te weinig hulp. Hij stelt de overheid namens negentien slachtoffers in gebreke.