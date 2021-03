Hooggerechtshof VS gaat annulatie doodstraf voor aanslag marathon van Boston herbekijken

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft er maandag mee ingestemd om de vernietiging van de doodstraf van Dzjochar Tsarnajev, die in 2013 een aanslag pleegde op de marathon van Boston, te herbekijken. De regering van de vorige Amerikaanse president Donald Trump had het Hof in oktober gevraagd zich opnieuw over die beslissing te buigen.

De nu 27-jarige Dzjochar Tsarnajev liet op 15 april 2013 samen met zijn broer Tamerlan twee zelfgemaakte bommen afgaan langs het traject van de marathon in Boston. Daarbij kwamen drie mensen om en vielen meer dan 260 gewonden. Hij werd in juni 2015 ter dood veroordeeld. Zijn broer kwam enkele dagen na de aanslag om het leven bij een vuurgevecht met de politie.

Op 31 juli besliste het hof van beroep in Boston de doodstraf van de Tsarnajev terug te draaien. Reden daarvoor waren onregelmatigheden bij de selectie van de jury. Twee van de gezworenen zouden al op voorhand overtuigd geweest zijn van de schuld van Tsarnajev.

Trump had echter kritiek op die beslissing en vroeg het Hoogerechtshof die opnieuw onder de loep te nemen. Hoewel zijn democratische opvolger Joe Biden zei dat hij tegen het vonnis was, stond zijn regering toe dat het verzoek van de Republikeinse regering zijn gang ging en op maandag stemden de rechters van het Hof in met het verzoek. Zonder uitleg, zoals gebruikelijk is.