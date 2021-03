Kleine partij spant rechtszaak aan tegen Vooruit en Conner Rousseau: “We laten ons dit niet zomaar afpakken”

Tienen Vooruit! spant een rechtszaak aan tegen Vooruit en voorzitter Conner Rousseau. “Wij hebben met onze ploeg van bij de start, nu bijna vier jaar geleden, hard gewerkt aan de naambekendheid van onze partij en dat laten we ons niet zomaar afpakken”, zegt Els Moyens, voorzitter van Tienen Vooruit! en advocate van beroep.

Els herinnert zich nog heel goed het moment waarop SP.A via de media aankondigde haar naam te willen veranderen naar Vooruit. “Ik was toen op weg naar de voetbaltraining van mijn zoon. We hoorden Conner ...